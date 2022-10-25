Кремль не принимал кадровых решений по Дмитрию Рогозину Фото: Иван ВИСЛОВ

Кадровых решений в отношении бывшего генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина не принималось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рогозин сообщил, что находится на передовой в Запорожской области. Рогозин сопроводил свой пост фотографией, на которой он позирует на фоне военно техники с буквой Z.

Экс-глава «Роскосмоса» для обмена в спецоперации выбрал себе позывной «Космос». Так он объяснил нашивку со словом «Космос» на экипировке, в которой он сфотографировался на передовой с командирами батальонов Донецкой народной республики.

Напомним, 15 июля 2022 года президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы госкорпорации «Роскосмос». Вместо него на пост руководителя был назначен Юрий Борисов.