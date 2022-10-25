Глава МЭА Бирол признал, что мир все еще нуждается в российской нефти

Фатих Бирол Фото: REUTERS

Мир все еще нуждается в поставках российской нефти. Такое заявление сделал руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол во вторник, 25 октября 2022 года. Его слова приводит агентство Reuters.

"Мир пока еще нуждается в поступлении российской нефти на рынок", - подчеркнул Бирол в выступлении на Сингапурской международной энергетической неделе.

Глава МЭА назвал "обнадеживающим" уровнем 80-90% от обычных поставок. По его оценке, такой объем нефти из России на мировом рынке поможет удовлетворить спрос на это топливо.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные эксперты пришли к выводу, что потолок цен на российскую нефть, введенный странами "Большой семерки" (G7), не создаст России существенных проблем, так как он легко обходится привлечением собственных танкеров и страховки, а также аналогичных судов из Китая и Индии, которые не входят в юрисдикцию G7 или Евросоюза.

Представитель Минфина Соединенных Штатов подтвердил, что подобные опасения действительно существуют. По его оценке, порядка 80-90% экспорта Россия может сохранить за счет использования указанных средств обхода санкций.