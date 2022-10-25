Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 октября 2022 10:22

Кремль поддержал предложение Макрона подключить Папу Римского и США к переговорам по Украине

Важно, чтобы это было в русле усилий в плане поиска возможных развязок, отметил Песков
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кремль поддержал предложение Макрона подключить Папу Римского и США к переговорам по Украине

Кремль поддержал предложение Макрона подключить Папу Римского и США к переговорам по Украине

Фото: REUTERS

Власти России приветствуют предложение президента Франции Эмманюэля Макрона подключить Папу Римского Франциска и Соединенные Штаты к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если это все в русле усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Вместе с тем он отметил, что Макрон никого не призывает поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу законодательного запрета вести переговоры с Россией.

Как писал сайт KP.RU, французский лидер ранее попросил Папу Римского позвонить российскому президенту Владимиру Путину и патриарху Кириллу для того, чтобы поспособствовать урегулированию украинского кризиса.

Также Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта.

.