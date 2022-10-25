Кремль поддержал предложение Макрона подключить Папу Римского и США к переговорам по Украине Фото: REUTERS

Власти России приветствуют предложение президента Франции Эмманюэля Макрона подключить Папу Римского Франциска и Соединенные Штаты к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если это все в русле усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Вместе с тем он отметил, что Макрон никого не призывает поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу законодательного запрета вести переговоры с Россией.

Как писал сайт KP.RU, французский лидер ранее попросил Папу Римского позвонить российскому президенту Владимиру Путину и патриарху Кириллу для того, чтобы поспособствовать урегулированию украинского кризиса.

Также Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта.

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