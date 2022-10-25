Песков заявил о серьезном потенциале к расширению системы "Турецкого потока" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газопроводная система «Турецкий поток» имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости. Такое заявление во вторник, 25 октября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«С Турцией нас связывает, собственно, сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем - "Турецкий поток", которая имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости», - заявил официальный представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 25 октября, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сказал, что Анкара начала выполнять свою часть работы по договоренности с Москвой о создании газовом хабе, уточнив, что принципиальное соглашение о строительстве уже достигнуто.

Незадолго до этого, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция превращается в крупный газовый хаб, на который теперь надеются зарубежные страны, а российский президент Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить в Турцию утраченный из-за взрывах на «Северных потоках» газовый хаб.