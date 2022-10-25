Патриарх Кирилл заявил, что мир находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы

Патриарх Кирилл Фото: REUTERS

Мир находится перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора во вторник, 25 октября 2022 года.

"С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем, - сказал патриарх Кирилл. - Ныне, перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы, эти слова звучат с особой напряженностью".

Как писал сайт KP.RU, генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил уверенность, что никто в мире не желает ядерной катастрофы.

Напомним, российская сторона будет расценивать применение Киевом "грязной бомбы", в случае, если это произойдет, как акт ядерного терроризма. Об этом говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на имя генсека организации Антониу Гутерреша.

Ранее сообщилось, что замгоссекретаря Бонни Дженкин рассказала об отношении США к гонке вооружений. По ее словам, Вашингтон придерживаются принципа недопустимости ядерной войны и стараются исключить из возможных сценариев многостороннюю гонку вооружений.