Роскомнадзор не ограничивал доступ к WhatsApp в России Фото: EAST NEWS

Доступ к мессенджеру WhatsApp на территории России не ограничивается, а сбои в его работе также не связаны с блокировкой социальных сетей Facebook* и Instagram*. Такое заявление сделали в пресс-службе Роскомнадзора во вторник, 25 октября.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Перебои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах. Аналогичные масштабные сбои в работе сервисов признанной в России экстремистской организации Meta* наблюдались неоднократно», - приводит ТАСС заявление ведомства

Напомним, сегодня, 25 октября, сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет - ресурсов, заявил о проблемах в работе WhatsApp, с которыми столкнулись пользователи по всему миру. Как писал сайт KP.RU, большинство пользователей (около 80 процентов) сообщили о проблемах с отправками сообщения, примерно 17 процентов заявили о проблеме в работе с приложением, а еще 3 процента жаловались на проломы с веб-сайтом.

*22 марта 2022 суд признал Metа, которой принадлежат Facebook и Instagram, экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России