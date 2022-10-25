Министр энергетики Австрии Гевесслер считает, что в ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ Фото: REUTERS

Перед началом встречи министров энергетики Евросоюза глава министерства Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что члены союза все еще по-разному понимают ограничение цен на газ, в связи с чем она выразила надежды на конкретизацию этого момента со стороны Еврокомиссии. Информация об этом размещена на сайте ЕК.

По словам министра, на встрече речь пойдет о закупке газа. Она считает, что если ЕС объединит усилия для заполнения хранилищ на 2023 год, то удастся укрепить энергобезопасность и стабилизировать цены на газ в Европе.

"Вторая тема - мера по вмешательству с ценообразование с целью понижения цен... По этим мерам многие вопросы остаются открытыми, ожидаю, что сегодня ЕК даст конкретные ответы на это", - сказала она во время трансляции выступления на сайте Еврокомиссии.

ЕК предлагает сформировать ценовой “коридор с очень специфическим индексом”, утверждает Гевесслер. При этом она уточняет, что "до сих пор мы понимаем очень разные вещи под этим определением", поэтому комиссия должна будет дать четкие разъяснения по дальнейшим действиям.

"Центральным вопросом, с моей точки зрения, является обеспечение безопасности поставок", - заключила она.

Ранее сайт KP.RU писал, что страны Евросоюза не решаются пока установить потолок цен на газ из-за внутренних разногласий. Одни участники в состоянии обеспечить себя энергоносителем по альтернативным каналам, другие - нет. А введение потолка цен, согласно мнению экспертов, сильно ударит по энергобезопасности поставок.