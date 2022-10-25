В Кремле нет опасений, что Турция злоупотребит положением на газовом рынке

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Москва не опасается, что Турция, став крупнейшим получателем российского газа, может злоупотребить своим доминирующим положением на рынке. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 25 октября 2022 года.

"Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По словам Дмитрия Пескова, это понимают, как в Кремле, так и в Анкаре, и для беспокойства по этому поводу нет никаких оснований.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что Анкара начала выполнять свою часть работы по договоренности с Москвой о создании газовом хабе, отметив, что принципиальное соглашение о строительстве газового хаба между двумя сторонами уже достигнуто.

Напомним, министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати сообщил, что Анкара и Москва сохраняют хорошие экономические отношения, поэтому он собирается добиваться получения скидки на большой объем закупленного российского газа.