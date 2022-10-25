Премьер Норвегии призвал поддерживать контакты с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что западным странам нужно поддерживать прямые контакты с Москвой в исключительно сложной политической обстановке, отметив, что «изолированная Россия - это плохо».

«Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», - приводит телекомпания NRK слова главы правительства, сказанные во время выступления в норвежском парламенте во вторник, 25 октября.

Йонас Гар Стёре подчеркнул, что отсутствие диалога «ослабляет возможность достижения мирного урегулирования» конфликта на Украине. Кроме того, по словам норвежского премьер-министра, Москва «движется к долгосрочному разрыву» с западными странами, что создает «самую сложную ситуацию в области политики безопасности со времен Второй мировой войны».

Незадолго до этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что на данный момент находится Европа в самом опасном положении за последние несколько десятилетий.