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Экономика25 октября 2022 11:08

Губернатор Томской области поставил задачу обеспечить аграриев региона фармпрепаратами местного производства

Владимир Мазур считает, что «сегодня не время одиночек»
Павел ЧЕРНЫШОВ

Сегодня губернатор Томской области Владимир Мазур посетил фирму «Биоветсервис», оценив производственную программу предприятия и обсудив с руководством инструменты государственной поддержки.

В компании действуют две производственные площадки, запущенные в 2008 и 2014 годах, где налажен выпуск трех наименований фармацевтических препаратов для животных и одной кормовой добавки.

Директор «Биоветсервиса» Артём Хороших показал губернатору Владимиру Мазуру новую автоматизированную производственную линию. Сейчас здесь идут пусконаладочные работы, ввод в строй планируется уже в этом году. Новая линия позволит в три раза увеличить объемы производства (в прошлом году предприятие изготовило 1,1 миллиона флаконов, за первое полугодие 2022-го – 600 тысяч), а также приступить к выпуску антибиотиков в рамках импортозамещения. Как пояснил директор, в планах компании – ежегодно выводить на рынок по одной новой фармацевтической марке.

Глава региона поинтересовался взаимоотношениями «Биоветсервиса» с томскими аграриями (по словам руководителя предприятия, эти отношения развиты слабо) и поручил заместителю губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру ситуацию исправить.

«Сегодня не время одиночек, а время консолидации и перенастройки сложившихся отношений. Томские животноводы должны иметь доступ к качественным и доступным препаратам местного производства, а производители – расширять рынки сбыта не только за пределами, но и внутри региона», – поставил задачу губернатор Владимир Мазур.

Отдельной темой разговора губернатора с руководителем «Биоветсервиса» стало развитие рынка сбыта фармпрепаратов для ветеринарии. С 2020 года компания экспортирует продукцию за рубеж, развивает контакты со среднеазиатскими странами, регистрирует продукцию на Кавказе.

Глава региона поручил содействовать предприятию в установлении новых контактов с ключевыми зарубежными партнерами России, в первую очередь, с Белоруссией. А также проработать поддержку международной деятельности по линии Российского экспортного центра и регионального центра поддержки экспорта.

«В компании развиты научная составляющая и современные производственные модели. Благодаря их сочетанию, мы видим достойные результаты и желание коллектива идти к новым достижениям. Таким командам нужно помогать создавать новые рабочие места, расширять торговую линейку и завоевывать рынки», – резюмировал губернатор Владимир Мазур.