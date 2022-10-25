Губернатор Томской области поставил задачу обеспечить аграриев региона фармпрепаратами местного производства

Сегодня губернатор Томской области Владимир Мазур посетил фирму «Биоветсервис», оценив производственную программу предприятия и обсудив с руководством инструменты государственной поддержки.

В компании действуют две производственные площадки, запущенные в 2008 и 2014 годах, где налажен выпуск трех наименований фармацевтических препаратов для животных и одной кормовой добавки.

Директор «Биоветсервиса» Артём Хороших показал губернатору Владимиру Мазуру новую автоматизированную производственную линию. Сейчас здесь идут пусконаладочные работы, ввод в строй планируется уже в этом году. Новая линия позволит в три раза увеличить объемы производства (в прошлом году предприятие изготовило 1,1 миллиона флаконов, за первое полугодие 2022-го – 600 тысяч), а также приступить к выпуску антибиотиков в рамках импортозамещения. Как пояснил директор, в планах компании – ежегодно выводить на рынок по одной новой фармацевтической марке.

Глава региона поинтересовался взаимоотношениями «Биоветсервиса» с томскими аграриями (по словам руководителя предприятия, эти отношения развиты слабо) и поручил заместителю губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру ситуацию исправить.

«Сегодня не время одиночек, а время консолидации и перенастройки сложившихся отношений. Томские животноводы должны иметь доступ к качественным и доступным препаратам местного производства, а производители – расширять рынки сбыта не только за пределами, но и внутри региона», – поставил задачу губернатор Владимир Мазур.

Отдельной темой разговора губернатора с руководителем «Биоветсервиса» стало развитие рынка сбыта фармпрепаратов для ветеринарии. С 2020 года компания экспортирует продукцию за рубеж, развивает контакты со среднеазиатскими странами, регистрирует продукцию на Кавказе.

Глава региона поручил содействовать предприятию в установлении новых контактов с ключевыми зарубежными партнерами России, в первую очередь, с Белоруссией. А также проработать поддержку международной деятельности по линии Российского экспортного центра и регионального центра поддержки экспорта.

«В компании развиты научная составляющая и современные производственные модели. Благодаря их сочетанию, мы видим достойные результаты и желание коллектива идти к новым достижениям. Таким командам нужно помогать создавать новые рабочие места, расширять торговую линейку и завоевывать рынки», – резюмировал губернатор Владимир Мазур.