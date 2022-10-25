Российские войска уничтожили более 120 солдат ВСУ на Красно-Лиманском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили более 120 украинских военнослужащих на Красно-Лиманском направлении, заявили в Министерстве обороны РФ.

«На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль», – говорится в Telegram-канале ведомства.

На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военных Вооруженных сил Украины, подразделения которых атаковали позиции ВС России на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Огонь по противнику был нанесен из артиллерийского оружия, кроме живой силы украинские подразделения потеряли танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Также ВСУ попытались атаковать российские позиции на Николаево-Криворожском направлении. В результате огневого поражения украинские войска потеряли до 130 человек, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.