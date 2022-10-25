Запорожские власти сообщили о подключении региона к газотранспортной системе России

Запорожье официально стало частью ГТС России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации. Информацию об этом распространил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, первым запорожским городом, куда начали подавать газ из РФ, стал Бердянск.

"Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации. Газ подается на котельные и предприятия города Бердянск", - цитирует Рогова информагентство РИА Новости.

Несколько месяцев назад киевский режим решил отключить Запорожскую область от украинской газотранспортной сети. В результате создавалась ситуация, при которой жители находящихся под контролем России Запорожской области могли попросту вообще остаться без газа.

После вхождения региона в состав РФ (которое произошло на основании соответствующего референдума) начали консультации по поводу подключения области к российской газотранспортной системе. В итоге они успешно завершились и теперь Запорожская область обеспечивается газом из РФ.