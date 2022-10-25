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В мире25 октября 2022 11:37

Зеленский считает, что Украина сможет заместить российские энергоресурсы для ЕС

Украинский лидер пообещал, что Украина сможет заместить энергоресурсы из России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский считает, что Украина сможет заместить российские энергоресурсы для ЕС

Зеленский считает, что Украина сможет заместить российские энергоресурсы для ЕС

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал Европейскому союзу, что Украина поможет Евросоюзу заместить российские энергоресурсы.

«ЕС сможет с нашей помощью замещать российские энергоресурсы, а наш экспорт электрики потенциально - это десятки гигаватт - будет одной из фундаментальных опор европейской климатической политики», - заявил украинский лидер в обращении на конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, 25 октября.

Напомним, ранее, 18 октября, украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций Украины с 10 октября 2022 года, отметив, что это привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Зеленский также призвал жителей к экономии электричества.

Министерство энергетики Украины заявило, что с 11 октября Украина прекращает экспорт электроэнергии, а глава «Укрэнерго» допустил, что страна перейдет к импорту электроэнергии из европейских стран в этом отопительном сезоне.