Зеленский считает, что Украина сможет заместить российские энергоресурсы для ЕС Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал Европейскому союзу, что Украина поможет Евросоюзу заместить российские энергоресурсы.

«ЕС сможет с нашей помощью замещать российские энергоресурсы, а наш экспорт электрики потенциально - это десятки гигаватт - будет одной из фундаментальных опор европейской климатической политики», - заявил украинский лидер в обращении на конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, 25 октября.

Напомним, ранее, 18 октября, украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций Украины с 10 октября 2022 года, отметив, что это привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Зеленский также призвал жителей к экономии электричества.

Министерство энергетики Украины заявило, что с 11 октября Украина прекращает экспорт электроэнергии, а глава «Укрэнерго» допустил, что страна перейдет к импорту электроэнергии из европейских стран в этом отопительном сезоне.