Силуанов рассказало о проекте бюджета на 2023-2025 годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект российского бюджета на предстоящую трехлетку предусматривает рост прожиточного минимума, зарплат работников бюджетной сферы, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии «Единая Россия» во вторник, 25 октября.

Министр финансов уточнил, что на данный момент «проиндексированы все необходимые пособия». «Будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14 275 рублей», - заявил глава ведомства.

Силуанов уточнил, что предусмотрено увеличение МРОТ, которое составит 16 242 рубля. По его словам, это будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 млн работников. «Проектом бюджета также предусмотрено увеличение зарплат работников бюджетной сферы», - добавил министр.

Кроме того, Силуанов заявил, что разбалансировка бюджета опаснее для России, чем санкционные ограничения.