Швейцарский президент пообещал, что страна не станет поставлять оружие Украине

Швейцария отказалась оказывать военную помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцарский президент Ив Кассис дал понять, что его страна не будет поставлять оружие Украине. Причина кроется в нейтралитете государства, который власти Швейцарии не собираются нарушать.

"Мы концентрируем наши усилия на тех областях, где наша добавленная стоимость наиболее важна и где наш опыт наиболее полезен. Как нейтральная страна, мы не поставляем оружие", - цитирует Кассиса информагентство РИА Новости.

По мнению политика, военные поставки со стороны Швейцарии, которая традиционно придерживается нейтралитета, лишь усугубили бы украинский кризис, а не приблизили бы его скорейшее завершение.

При этом Кассис отдельно подчеркнул тот факт, что швейцарские власти оказывают и будут продолжать оказывать финансовую помощь Украине. В этом отношении позиция страны не поменялась, более того, Швейцария может и увеличить суммы траншей Киеву в случае, если это потребуется.