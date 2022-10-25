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Политика25 октября 2022 12:19

Швейцарский президент пообещал, что страна не станет поставлять оружие Украине

По словам политика, поставки вооружений Киеву лишь усугубляют конфликт
Александр КИСЛОВ
Швейцария отказалась оказывать военную помощь Украине

Швейцария отказалась оказывать военную помощь Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцарский президент Ив Кассис дал понять, что его страна не будет поставлять оружие Украине. Причина кроется в нейтралитете государства, который власти Швейцарии не собираются нарушать.

"Мы концентрируем наши усилия на тех областях, где наша добавленная стоимость наиболее важна и где наш опыт наиболее полезен. Как нейтральная страна, мы не поставляем оружие", - цитирует Кассиса информагентство РИА Новости.

По мнению политика, военные поставки со стороны Швейцарии, которая традиционно придерживается нейтралитета, лишь усугубили бы украинский кризис, а не приблизили бы его скорейшее завершение.

При этом Кассис отдельно подчеркнул тот факт, что швейцарские власти оказывают и будут продолжать оказывать финансовую помощь Украине. В этом отношении позиция страны не поменялась, более того, Швейцария может и увеличить суммы траншей Киеву в случае, если это потребуется.