Глава Минэнерго Британии подал в отставку из-за вступления Риши Сунака на пост премьера Фото: REUTERS

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джейкоб Рис-Могг подал в отставку на фоне вступления должность британского премьер-министра Риши Сунака. Об этом во вторник, 25 октября, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Как передает телеканала, глава Минэнерго Великобритании ранее поддержал бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства страны. Согласно данным телеканала, своих постов лишатся министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Ранил Джаявардена, а также парламентский партийный организатор в Палате общин Венди Мортон.

Напомним, Риши Сунак был избран премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии днем ранее, 24 октября, после того, как его оппонент - лидер Палаты общин Пенни Мордонт - сняла свою кандидатуру.