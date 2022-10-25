Сын главы Минпромторга Мантурова попал в ДТП в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве сын министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова Евгений Мантуров попал в ДТП. Как сообщает "Пятый канал", авария произошла на Краснодарской улице.

Уточняется, что Мантуров младший, управляя иномаркой BMW M8, столкнулся с автобусом. По словам очевидцев, в результате столкновении пострадал один человек - 51-летняя пассажирка общественного транспорта.

Евгений Мантуров место ДТП не покидал, он дождался сотрудников ГИБДД. Сейчас по факту дорожного происшествия проводится проверка.

Накануне сообщалось, что в Москве на пешеходном переходе водитель "Ауди" сбил маму и ребенка. От полученных травм они скончались на месте. Очевидцы происшествия рассказывают, что виновник аварии, скорее всего был нетрезв. От медицинского освидетельствования он отказался. Мужчина ехал не менее 100 километров в час, так оценивают его скорость случайные прохожие, оказавшиеся в этот момент на месте трагедии.