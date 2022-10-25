СБУ возбудила уголовное дело против главы Минтранса России Савельева

Министр транспорта России Виталий Савельев Фото: Евгения ГУСЕВА

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении министра транспорта России Виталия Савельева. Его подозревают в содействии при переброске военной техники в Крым.

«Установлено, что чиновник способствовал Минобороны России в перемещении личного состава, вооружения и военной техники к границам нашего государства. Переправку колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию Крыма», – сказано в Telegram-канале СБУ.

По информации ведомства, с 26 марта 2021 до 4 сентября 2022 года Савельев обеспечил переброску почти 300 единиц бронетехники, в том числе танков, бронетранспортеров, боевых машин пехот и автоцистерн с горюче-смазочными материалами. Как заявили в украинской спецслужбе, эта техника была задействована в начале боевых действий в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Как писал сайт KP.RU, ранее СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева. Замглавы российского Совбеза разыскивают за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.