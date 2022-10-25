«Все материальные вопросы будем решать»: Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими мобилизованными в Тюмени

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил одно из мест расположения мобилизованных автономного округа в Тюмени. Будущие военнослужащие проходят здесь слаживание, изучают тактику ведения боя, тренируются в огневой подготовке, саперном деле и фортификации.

Особое внимание губернатор уделил материально-техническому оснащению ямальских мобилизованных. На складе при месте дислокации батальона уже готово к отправке все самое необходимое: дизель-генераторы, бензопилы, шанцевый инструмент, запасы продуктов и питьевой воды, теплые вещи. Закуплены также квадрокоптеры, полевые кухни и внедорожники. На складе при дислокации ямальцев собраны и коробки с гуманитарной помощью от земляков.

«Все материальные вопросы, которые возникали и еще пока возникают, мы будем решать, - отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. - Выстраиваем максимально короткую связь с вашими командирами, чтобы максимально быстро решать любые трудности. У нас уже есть опыт быстрой логистики с территориями, благодаря активной работе по восстановлению Волновахи. Выплаты, которые положены у нас в регионе всем мобилизованным, уже начали поступать. Семьям определены дополнительные гарантии – у нас дома на Ямале ваши родные будут обеспечены вниманием и заботой».

Отдельно глава региона обсудил с начальником Тюменского гарнизона, генерал-майором Дмитрием Евмененко и командованием батальона оснащение ямальцев элементами индивидуальной защиты, средствами связи, боевой экипировкой. Правительством округа проводится постоянная работа по выявлению потребностей мобилизованных, закупке необходимого и оснащению им военнослужащих при отправке в места дальнейшего прохождения службы. На встрече с ямальцами губернатор пояснил, что всемерная поддержка мобилизованных и их семей – сейчас ключевая задача для властей Ямала.

«Все необходимое сегодня у наших мобилизованных есть. Работа по оснащению ямальцев, готовящихся к отправке в места дальнейшей дислокации, продолжается. Сегодня на встрече услышали от ребят запросы, будем всё закупать в ближайшие дни. Так же мы на связи с командованием отправленного батальона и тоже решаем все вопросы оперативно», – уточнил заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров.

Решение о дополнительной поддержке ямальцев, участвующих в специальной военной операции, и их семей принял губернатор на одном из первых заседаний призывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО в сентябре. Сегодня военнослужащие уже получают единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей, а их семьи могут воспользоваться целым рядом льгот и мер поддержки.