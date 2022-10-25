Полковник Макгрегор считает, что политика США на Украине говорит о критическом состоянии ВСУ Фото: REUTERS

Политика Соединенных Штатов на Украине указывает на критическое состояние Вооруженных сил Украины, считает полковник армии США в отставке и бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

В качестве примера он привел недавние слова бывшего директора Центрального разведывательного управления Дэвида Петреуса, который заявил, что страны Запада во главе с США могут вступить в конфликт на Украине. По мнению полковника, «Интеллектуальный и профессиональный уровень высшего военного руководства США находится на прискорбно низком уровне», передает The American Conservative.

«Они готовы подчиниться любой тупой идее. Вопросы о количестве живой силы, материально-технической инфраструктуре, медицинском обеспечении и эвакуации, которые понадобятся в случае вступления альянса в конфликт, отодвигаются на второй план», – заявил Макгрерор.

Как отметил экс-советник главы Пентагона, без иностранных наемников ВСУ не смогут отразить наступления Вооруженных сил России предстоящей зимой. Полковник видит единственный способ «продлить жизнь киевским властям» в готовности Вашингтона напрямую вступить в конфликт.

Ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что многонациональный контингент под руководством Соединенных Штатов может принять участие в конфликте на Украине.