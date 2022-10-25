МИД Белоруссии заявил о нападении на посольство республики в Праге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило о вандализме в отношении посольства республики в Праге, уточнив, что злоумышленника задержали. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаза.

Как передает «Спутник-Беларусь», дипломат заявил, что на прошлой неделе, в ночь на 21 октября, был совершен акт вандализма в отношении здания белорусского посольства в Праге. По его словам, краской было залито ограждение здание. Отмечается, что был нанесен ущерб, поскольку по всей длине была испорчена фронтальная часть ограждения, а также металлические ворота и переговорные устройства.

Глаза отметил, что правоохранительные органы Чехии сработали оперативно и прибывший наряд задержал злоумышленника. Он также отметил, что в некоторых стран ЕС белорусские дипломаты «находятся под постоянным давлением в рамках своей работы».

«Акты вандализма в отношении загранучреждений - не редкость. Какие-то из них становятся достоянием общественности, о каких-то мы даже не сообщаем. Главное здесь - насколько принимающая сторона ведет себя порядочно и выполняет свои обязательства по Венской конвенции», - отметил он.