Минфин Франции выделит 46 миллиардов евро на компенсацию счетов за электричество для граждан в 2023 году Фото: REUTERS

Власти Франция намерены выделить 46 миллиардов евро на компенсацию счетов за электричество для граждан в 2023 году. Об этом заявил глава минфина страны Брюно Ле Мэр в эфире телеканала Cnews.

"Мы потратим 46 миллиардов евро в следующем году, чтобы защитить наших граждан от возросших цен на газ и электричество. Это на 180-200 евро меньше за каждый счет на электричество для домохозяйства в месяц", - сказал министр.

По словам министра, около 1,5 миллионов предприятий будут иметь возможность получить субсидии для оплаты счетов за электричество, а также 10 миллиардов евро пойдет на помощь предприятиям, не соответствующим критериям для получение средств из бюджета страны. Речь идет в первую очередь об энергоемком производстве в промышленном секторе. Таким образом власти Франции хотят “спасти" французское производство.

Напомним, 14 сентября 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на возмущения депутата Европарламента Манон Орби возросшими счетами за газ и электричество во Франции, предложив коллеге отправить счета в Москву, намекая на вину России в энергокризисе в Европе.