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Экономика25 октября 2022 13:49

Премьер Италии Мелони считает, что конфликт на Украине привел к тяжелой ситуации в энергетике ЕС

Политик уверена, что из-за боевых действий на Украине сейчас страдают бизнес и граждане ЕС
Александр КИСЛОВ
Джорджа Мелони считает, что из-за украинского кризиса Европа оказалась на краю бедствия

Джорджа Мелони считает, что из-за украинского кризиса Европа оказалась на краю бедствия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за конфликта на Украине ситуация в энергетической сфере Европы стала по-настоящему критической. С таким заявлением выступила новоиспеченный премьер Италии Джорджа Мелони.

"Конфликт на Украине, военные действия там и без того усилили и усугубили очень тяжелую ситуацию, вызванную удорожанием энергии и топлива. Это непосильные расходы для многих компаний, которые могут быть вынуждены закрыться и уволить своих работников", - подчеркнула она.

Как отмечает информагентство РИА Новости, Мелони также акцентировала внимание на том, что теперь из-за начавшегося в ЕС масштабного энергокризиса многие европейцы столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и не могут оплачивать растущие коммунальные платежи.

При этом, по словам итальянского премьера, Рим в любом случае не станет отказываться от военной и финансовой поддержки Украины, несмотря на все возможные риски и угрозы от подобного решения. Она убеждена, что другого выхода для Италии в нынешней ситуации якобы быть не может.