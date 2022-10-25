Минтранс России предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министерство транспорта России предложило разрешить установку на самолеты неоригинальных запчастей. Ведомство разработало проект постановления, он размещен на портале нормативных правовых актов.

«Осуществление…установки на гражданские воздушные суда комплектующих изделий и (или) компонентов, не указанных в эксплуатационной документации разработчиков…допускается в случае, если устанавливаемые комплектующие изделия или компоненты изготовлены имеющими одобрения FAA, EASA, TCCA, ANAC, CAAC, CAO.IRI организациями по процедурам, аналогичным процедурам, установленным в FAA Part Manufacturer Approval (PMA)», – сказано в документе.

Как отмечается в проекте постановления, такие комплектующие изготовят «по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе», при этом конкретные государства не упоминаются. В документе объясняется, что производство запчастей для самолетов и их сертификация в России займет значительное время, превышающее время эксплуатации многих комплектующих.

Сайт KP.RU писал, что в России самолеты начали разбирать на запчасти из-за санкций.