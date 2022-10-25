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Политика25 октября 2022 14:06

Делегация МАГАТЭ посетит Киев после сообщений о подготовке Украиной «грязной бомбы»

Предварительные итоги визита будут известны только через неделю, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Делегация МАГАТЭ посетит Киев после сообщений о подготовке Украиной «грязной бомбы»

Делегация МАГАТЭ посетит Киев после сообщений о подготовке Украиной «грязной бомбы»

Фото: REUTERS

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) посетят Киев и Желтые Воды после того, как Россия предупредила о подготовке Украиной «грязной бомбы». Об этом сообщил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов.

«Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, на их анализ уходит довольно много времени – месяца два, как правило. То есть где-то через неделю с небольшим узнаем предварительные итоги этих посещений», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Министерство обороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной. До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Украиной «грязной бомбы».

Как писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона будет расценивать применение Киевом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.