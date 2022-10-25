Сегален Руаяль отметила, что США выгоден конфликт на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль подтвердила свою критику в адрес киевских властей за «пропагандируемую ими войну». Об этом сообщает еженедельник Voici, публикуя интервью экс-чиновницы.

«Я не отказываюсь от своих слов, поскольку была права. Мы утратили свободу слова по отношению к нашим союзникам, прежде всего США, которые являются главным получателем выгоды от конфликта на Украине», - отметила в своем интервью Руаяль.

Далее она подчеркнула, что любой, кто позволит себе какой-либо выпад в отношении действий «американских друзей», причисляется к антиамериканцам.

Сегален Руаяль выступила с призывом к Организации Объединенных Наций и журналистам «установить запрет на инструментализацию страха».

Кроме того, Руаяль на одном из французских телеканалов осудила пропагандистскую кампанию президента Украины Владимира Зеленского и его команды, направленную на создание помех в проведении мирных переговоров.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, после заявления президента Украины Владимира Зеленского читатели французской газеты Le Figaro обрушились с критикой в комментариях на решение Киева об ускорении процедуры вступления в НАТО.