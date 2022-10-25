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В мире25 октября 2022 14:29

Экс-министр Франции раскритиковала Киев за "пропаганду войны"

Сегален Руаяль отметила, что США выгоден конфликт на Украине
Сергей ГАПЧУК
Сегален Руаяль отметила, что США выгоден конфликт на Украине

Сегален Руаяль отметила, что США выгоден конфликт на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль подтвердила свою критику в адрес киевских властей за «пропагандируемую ими войну». Об этом сообщает еженедельник Voici, публикуя интервью экс-чиновницы.

«Я не отказываюсь от своих слов, поскольку была права. Мы утратили свободу слова по отношению к нашим союзникам, прежде всего США, которые являются главным получателем выгоды от конфликта на Украине», - отметила в своем интервью Руаяль.

Далее она подчеркнула, что любой, кто позволит себе какой-либо выпад в отношении действий «американских друзей», причисляется к антиамериканцам.

Сегален Руаяль выступила с призывом к Организации Объединенных Наций и журналистам «установить запрет на инструментализацию страха».

Кроме того, Руаяль на одном из французских телеканалов осудила пропагандистскую кампанию президента Украины Владимира Зеленского и его команды, направленную на создание помех в проведении мирных переговоров.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, после заявления президента Украины Владимира Зеленского читатели французской газеты Le Figaro обрушились с критикой в комментариях на решение Киева об ускорении процедуры вступления в НАТО.