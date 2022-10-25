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Политика25 октября 2022 14:22

Запорожские власти считают, что наступление в регионе может стать главным приоритетом для ВСУ

По словам Владимира Рогова, подобная угроза вполне реальна
Александр КИСЛОВ
Владимир Рогов сделал важное заявление о возможном наступлении Украину на Запорожскую область РФ

Владимир Рогов сделал важное заявление о возможном наступлении Украину на Запорожскую область РФ

Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время попытаться начать масштабное наступление на территории Запорожской области РФ. С таким заявлением выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Не исключено, что запорожское направление будет приоритетным у ВСУ при новых попытках наступления", - цитирует информагентство ТАСС высокопоставленного запорожского чиновника, который был одним из инициаторов проведения референдума о присоединении области к России.

Когда именно украинские боевики могут попытаться предпринять новую попытку наступательных действий, пока неизвестно.

При этом бойцы ВСУ периодически продолжают вести обстрелы территории Запорожской АЭС и города Энергодар, в котором находится эта атомная электростанция. В связи с данными обстоятельствами в МАГАТЭ решили инициировать на высоком уровне переговоры по ситуации на ЗАЭС и предложили создать "зону безопасности" вокруг станции.