Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы в экономике Фото: REUTERS

В России в связи с необходимостью более быстрого обеспечения потребностей войск нужно обновить процедуры и нормативные базы в экономике, заявил президент страны Владимир Путин.

«Сейчас, когда мы столкнулись с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с СВО, и с ограничениями экономики, мы много раз обсуждали вопросы, связанные с необходимостью обновлением административных процедур. Ситуация такова – еще раз на эту работу посмотреть и выработать подходы с тем, что связано с управлением», – сказал глава государства на координационном совете по обеспечению потребностей войск.

Как отметил российский лидер, это касается и все экономики, и отдельных отраслей производства. Он призвал не прятаться за формальностями и стандартными бюрократическими процедурами при работе в условиях спецоперации.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин заявил, что дополнительно мобилизовывать никого не предполагается. По его словам, сейчас мобилизованы более 220 тысяч из 300.