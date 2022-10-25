Мишустин сообщил, что все средства для выплат мобилизованным доведены до Минобороны Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Правительство России довело до Министерства обороны все средства, предусмотренные на выплаты денежного довольствия мобилизованным, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч, также предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием. Все средства своевременно доведены до Министерства обороны», – сказал глава кабинета министров на координационном совете по обеспечению потребностей войск.

Кроме того, отметил Мишустин, правительство оперативно направило средства на закупку необходимого обмундирования для участников спецоперации.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что ежемесячные выплаты мобилизованным россиянам должны составлять не менее 195 тысяч рублей.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России по решению главы государства 21 сентября. В рамках мобилизационных мероприятий в ряды Вооруженных сил страны планируется призвать порядка 300 тысяч человек.