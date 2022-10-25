Путин призвал Координационный совет увеличить темпы работы и реалистично оценивать ситуацию

Президент РФ Владимир Путин призвал Координационный совет при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ увеличить темпы работы. Об этом президент сказал во вторник 25 октября на заседании совета. Также президент заявил о необходимости реалистично оценивать положение дел по всем направлениям.

Стенограмма речи президента доступна здесь на официальном сайте Кремля.

"Работа в этом формате ведется неделю, это небольшой срок. И проект целевого задания Координационного совета не готов по объективным причинам, прошу сделать в ближайшее время. Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка положения дел. Это касается всей нашей работы по всем направлениям. Мы пытаемся наладить работу. Ну и вот теперь новые вызовы", - сказал Путин.

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