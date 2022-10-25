В Архангельской области детям участников СВО предоставят горячее питание и компенсируют оплату детсадов

Губернатор Александр Цыбульский утвердил новые меры поддержки для участников СВО. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

В Архангельской области вводятся дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Военнослужащие и их близкие получат новые социальные гарантии и при этом сохранят уже действующие. Какую помощь мобилизованным окажет регион, губернатор Александр Цыбульский рассказал 25 октября в своем Telegram-канале.

«Обеспечим бесплатное горячее питание детей в школах, посещение детского сада будем оплачивать из бюджета, сохраняем все действующие на региональном уровне меры социальной поддержки, для получения которых необходимо подтверждать доходы семьи. Там, где для предоставления таких мер учитывается среднедушевой доход семьи, доход участника СВО учитываться не будет. Это позволит нам сохранить, в том числе, меры поддержки семей с детьми, которые касаются социальных выплат, организации отдыха и оздоровления детей», - сообщил губернатор.

Александр Цыбульский подчеркнул, что новые меры социальной поддержки распространяются на тех, кто уже служит по контракту в зоне СВО, так и на мобилизованных жителей Поморья, которые в настоящее время проходят подготовку на базах Министерства обороны России.

Бесплатным питанием будут обеспечены дети 5-11 классов, эта возможность им предоставляется уже с сегодняшнего дня. Аналогичное решение областные власти приняли и по поводу оплаты детских садов. Эти затраты родителям будут компенсироваться из регионального бюджета. По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Ивана Дементьева, меры поддержки будут действовать в течение всего учебного года - до 30 июня 2023 года.

Еще один важный пункт нового пакета мер помощи определяет, что доходы военнослужащих, принимающих участие в СВО и проходящих подготовку на базах Министерства обороны РФ, не будут учитываться при определении права семьи на предоставление региональных мер социальной поддержки.

«При назначении отдельных мер социальной поддержки, регламентированных нормативными правовыми актами Архангельской области, оценивается уровень доходов семьи. При расчете среднедушевого дохода семьи учитывается в том числе и денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих и мобилизованных граждан. Для того чтобы поддержать семьи мобилизованных граждан, а также граждан, уже принимающих участие в специальной военной операции, мы внесли в действующие нормативные правовые акты изменения, которые позволяют исключить из расчета среднедушевого дохода семьи доходы того члена семьи, который участвует в СВО», – уточнила заместитель председателя областного правительства Олеся Старжинская.