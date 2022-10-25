Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 октября 2022 15:00

Мишустин призвал нарастить производство экипировки для мобилизованных

Нужно подключить все мощности легкой промышленности, в том числе малые предприятия, отметил премьер-министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мишустин призвал нарастить производство экипировки для мобилизованных

Мишустин призвал нарастить производство экипировки для мобилизованных

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российским производствам необходимо увеличить выпуск экипировки для призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках мобилизации, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска. В полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», – сказал премьер-министр на заседании координационного совета по обеспечению потребностей войск.

Как отметил глава кабинета министров, нужно подключить все мощности легкой промышленности, в том числе малые предприятия, а также привлекать к этой работе регионы страны и организовать бесперебойные поставки сырья и материалов.

Напомним, Мишустин заявил, что все средства для выплат мобилизованным доведены до Минобороны, деньги на закупку необходимого обмундирования для участников спецоперации выделены оперативно.

Сайт KP.RU, как интернет-магазины наживаются на мобилизованных, продавая бронежилеты с наценкой до 2000%.