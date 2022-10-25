Мишустин призвал нарастить производство экипировки для мобилизованных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российским производствам необходимо увеличить выпуск экипировки для призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках мобилизации, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска. В полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», – сказал премьер-министр на заседании координационного совета по обеспечению потребностей войск.

Как отметил глава кабинета министров, нужно подключить все мощности легкой промышленности, в том числе малые предприятия, а также привлекать к этой работе регионы страны и организовать бесперебойные поставки сырья и материалов.

Напомним, Мишустин заявил, что все средства для выплат мобилизованным доведены до Минобороны, деньги на закупку необходимого обмундирования для участников спецоперации выделены оперативно.

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