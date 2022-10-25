Сослуживец украинского военного, установившего флаг на острове Змеиный, заявил о его гибели

Сослуживец сообщил о гибели одного из украинских солдат, устанавливавших флаг на острове Змеиный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский военный, который установил флаг на острове Змеиный, погиб. Об этом заявил его сослуживец в эфире одного из украинских телеканалов.

«Этот человек, который идет спереди - это мой товарищ, он уже погиб. Его похоронили в субботу», - сказал мужчина, комментируя видео с острова Змеиный, на котором запечатлен украинский военный, несущий украинский флаг.

Напомним, в июле 2022 года украинские СМИ сообщили, что ВСУ установили на острове Змеиный флаг страны. Украинские журналисты опубликовали кадры установки флага, однако по ним нельзя определить место съемки.

Также сообщалось, что российские силы уничтожили солдат ВСУ, устанавливающих флаг Украины на острове Змеиный. Военные высадились на остров в пять утра по местному времени и успели сфотографировались с флагом.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении 50 украинских диверсантов во время попытки захвата Киевом острова Змеиный.