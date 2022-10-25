Немецкий политик призывает канцлера Шольца выступить за мирные переговоры пор Украине

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла подверг критике план канцлера ФРГ Олафа Шольца по восстановлению Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла подверг критике план канцлера ФРГ Олафа Шольца по восстановлению Украины, об этом сообщает РИА Новости.

«У канцлера Шольца неправильные приоритеты. Он хочет восстановить Украину, пока война в самом разгаре. Поэтому он должен выступать за мирные переговоры, а не тратить деньги немецких налогоплательщиков на предприятия, которые могут стать объектами военных действий», - приводит издание слова Тино Крупаллы.

По заявлению политика, не должно быть «вечной реконструкции», выгодной западным компаниям, а не гражданам Украины».

Кроме того, Крупалла заявил о восстановлении военного ущерба единожды, после мирных переговоров.

Напомним, что во вторник, 25 октября, в Берлине под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен проводится конференции по вопросу восстановления Украины.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза финансировать Украину на уровне 1,5 миллиарда евро в месяц, что составит 18 миллиарда евро в 2023 году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева «нет ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов.