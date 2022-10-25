Евгений Матушкин: «Здоровье подрастающего поколения превыше всего»

Работы проводились в течение двух лет в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».

Стоимость реконструкции превысила 2,2 млрд рублей, из них 347,6 млн рублей было направлено из бюджета области.

В торжественном открытии участвовали Глава Тамбовской области Максим Егоров, председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, представители управления здравоохранения области, медицинские работники учреждения.

Общая площадь обновленного здания – свыше 18 тысяч квадратных метров. Оно рассчитано на 200 коек. В корпусе обустроены отделение лучевой диагностики, клинико-диагностические лаборатории, педиатрическое отделение, отделения реабилитации и восстановительного лечения. Для лечения детей по различным профилям - кардиологии, пульмонологии, нефрологии, гастроэнтерологии, гематологии, эндокринологии, патологии новорожденных будет использоваться самое современное медицинское оборудование - аппараты УЗИ, МРТ, КТ и другое высокотехнологичное оснащение. Аппараты для кинезиотерапии и механотерапии помогут маленьким пациентам в реабилитации. Во время лечебного курса учащиеся школ не отстанут от учебной программы - для занятий здесь оборудован специальный класс «Учим, знаем».

«Я хочу поздравить с этим замечательным событием и медицинский персонал учреждения, и жителей области - мам и пап наших детей. Теперь врачи будут оказывать еще более качественную помощь своим маленьким пациентам. Здоровье подрастающего поколения – превыше всего», - сказал Евгений Матушкин во время церемонии открытия, подчеркнув, что открытие обновленного корпуса – знаковое событие для развития здравоохранения региона.