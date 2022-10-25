Модернизированный истребитель Су-57 совершил первый испытательный полет Фото: пресс-служба «Объединенной авиастроительной корпорации»

Модернизированный истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый испытательный полет, сообщает пресс-служба «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

«21 октября на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний», – сказано на сайте ОАК.

Как уточняется в сообщении, в ходе полетов модернизированного Су-57 проводятся испытания комплекса бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения. Кроме того, на истребителе возможна установка двигателя второго этапа, отметили в корпорации.

Напомним, ранее стало известно, что Турция рассмотрит покупку российских Су-57, если Соединенные Штаты отклонят запрос Анкары на покупку 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для F-16.