Послов России и Белоруссии не позвали на церемонию вручения Нобелевских премий

Нобелевский фонд принял жесткое политизированные решение об отказе от приглашения послов РФ и Белоруссии на вручение Нобелевских премий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Послы России и Белоруссии в Швеции не будут приглашены на официальную церемонию вручения Нобелевских премий за 2022 год, которая пройдет 10 декабря нынешнего года в шведском Стокгольме.

Соответствующее решение принял Нобелевский фонд, говорится в официальном сообщении авторитетной организации.

В качестве повода для отказа от приглашения на церемонию российского и белорусского послов в Швеции стала военная спецоперация РФ на Украине. Именно в связи с событиями, происходящими на Украине, в Нобелевском фонде сочли, что "участие послов России и Белоруссии в церемонии будет неуместным". Как связаны военные действия на Украине и церемония вручения Нобелевских премий, в организации уточнять не стали.

При этом послы остальных государств в Швеции смогут принять участие в мероприятии, ни о каких иных ограничениях Нобелевский фонд пока не сообщал.