Еврочиновники предрекают Европе очень тяжелую зиму 2023 года

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Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил о вероятности очень тяжелой зимы 2023 — 2024 годов для стран Европейского союза в связи с ситуацией с газоснабжением и возможных дополнительных мерах, об этом сообщается на сайте Европейский комиссии.

"Мы должны учитывать то, что зима следующего года может стать также очень тяжелой, и могут потребоваться дополнительные меры... Поэтому нам необходимо сконцентрироваться на обеспечении бесперебойных поставок газа", - пояснил Роб Йеттен.

Кроме того, голландский чиновник по итогам встречи министров энергетики ЕС, прошедшей в Люксембурге, сообщил о необходимости снижения цены на газ и о бесперебойности поставок газа.

По мнению Йеттена, странам Европы, чтобы сдержать цену на газ, требуется прийти к согласию относительно заполняемости хранилищ газа на следующий год.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, по словам Владимира Путина, инфляция в Европе уже достигла 10%. Это повлияло на коммунальные счета и стоимость энергоносителей до такой степени, что в преддверии зимы приходится “запасаться дровами”. Причина тому, считает Путин, “ошибочная политика в области энергетики” на протяжении многих лет.