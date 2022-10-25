Собянин заявил о необходимости дополнительных мер безопасности в Белгородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Меры дополнительного реагирования на возникающие угрозы необходимо вводить в ряде приграничных регионов России. Об этом в понедельник 25 октября заявил глава рабочей группы Госсовета РФ по координации деятельности при введении различных уровней реагирования, мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин особо выделил Белгород в числе тех регионов, где необходимы меры дополнительного реагирования.

«В ряде субъектов, особенно приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с правительством РФ», - сказал Собянин, выступая на координационном совете при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал Координационный совет увеличить темпы работы и реалистично оценивать ситуацию.

Полный текст выступления Владимира Путина на заседании координационного совета 25 октября 2022, о чем говорили и какие меры приняли, читайте здесь на KP.RU.