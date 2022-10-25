Эксперт Золотавина раскрыла, зачем лошадям нужны кроссовки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель общества защиты лошадей "ЭквиХэлп" Марина Золотавина прокомментировала информацию о появлении в продаже первых в мире кроссовок для лошадей.

По словам Золотавиной, кроме кроссовок, есть специальные ботинки для лошадей. Причем они уже известны в ветеринарии и имеющие конкретное медицинское значение для животных. Об этом сообщает "Ридус".

- Ботинки для лошадей на нашем рынке уже несколько лет, в определенных случаях это является спасением для лошади. Например, если у животного есть проблемы с копытами, очень тонкая подошва на копыте, ранения, то такие ботинки предохраняют копыта от повреждений и защищают от грязи, - объяснила эксперт.

Также представитель общества защиты лошадей добавила, что такие ботинки "не являются обувью в привычном понимании людей".

Напомним, осенью в американских СМИ появились сообщения о том, что дизайнер обуви Маркус Флойд запустил новый бренд HorseKicks. Именно под ним он решил выпускать специализированные кроссовки, предназначенные для лошадей. Конская пара обуви продаётся по цене около 1 200 долларов (примерно 75 тысяч рублей).