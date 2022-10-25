Россия расширила стоп-лист представителей стран-членов ЕС

МИД России объявил о расширении списка представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва расширила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Об этом сказано в заявлении МИД России, опубликованном во вторник 25 октября на сайте ведомства, документ доступен здесь.

Сообщается, что, среди прочих, въезд в РФ запрещается представителям европейских коммерческих структур, занимающихся производством вооружений и военной техники и участвующих в поставках своей продукции Украине. В стоп-лист также внесены отдельные депутаты ПАСЕ.

В МИД отметили, что такой шаг предпринят в ответ на недружественные действия Брюсселя. Речь идет о принятии ЕС очередных ограничительных мер в ответ на законное вхождение в состав России ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против России распространил действие ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на Запорожскую и Херсонскую области, что следует из заявления на сайте Совета ЕС.

В то же время россиянам запретили пользоваться криптокошельками на территории Европейского союза. Данная мера вошла в восьмой пакет антироссийских санкций, принятых на фоне вхождения в Россию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано не исключил дальнейшего расширения санкций против России.