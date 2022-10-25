Лена Катина рассказала о невероятно дорогом подарке мужа: «За эти деньги построили бы полдома» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина давно занимается сольным творчеством и все свободное время уделяет супругу. В паре царит любовь и взаимопонимание и супруг готов в ответ радовать жену дорогими подарками.

Один из таких певица получила недавно, и он внес определенный раздрай в семью.

Дмитрий Спиридонов подарил жене машину, которая предположительно стоит 25 миллионов рублей. Мужчина признается, что когда увидел рыжий Bentley, то сразу понял, что он должен принадлежать любимой женщине.

Тем более, когда есть возможность делать дорогие подарки, то почему бы не порадовать жену?

Машина вызвала настоящий восторг у Лены Катиной. Такая дорогая машина у нее впервые, но певица не скрывает, что относится к авто, как к средству передвижения и не более.

Но мужу она, конечно же, очень благодарна. Хотя в начале артистка ворчала за огромные траты, ведь семья строит дом.

- Да, я ворчала, но я абсолютный реалист. Лучше бы мы за эти деньги построили полдома, – сказала Елена сайту mk.ru.