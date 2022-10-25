Власти Эстонии собираются досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России

Эстонские власти решили полностью и "навсегда" отказаться от закупок нефтепродуктов у РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония хочет досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России. О подобным намерениях руководства республики сообщил эстонский МИД.

Санкции Евросоюза в отношении российской нефти и продуктов ее переработки вступят в силу с 5 декабря 2022 года. Они предусматривают исключения, разрешающие сделки с определенными государственными предприятиями.

При этом эстонские власти решили, что страна полностью откажется от импорта нефтепродуктов из РФ уже в самое ближайшее время - до определенного ЕС срока.

Ранее несколько десятков эстонских компаний просили правительство страны разрешить им импортировать нефть и нефтепродукты из России. По состоянию на конец августа нынешнего года в Эстонии было порядка 30 таких фирм.

Однако идти навстречу представителям местного бизнеса в руководстве Эстонии не намерены и крайне избирательно подходят к удовлетворению обращений компаний, желающих подпасть под исключения из антироссийских "нефтяных" санкций.