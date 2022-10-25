Иммунолог Крючков предупредил россиян о новых вариантах коронавируса Фото: Shutterstock

Иммунолог Николай Крючков предупредил россиян о новой мутация коронавируса в вариантах ВА.4 и ВА.5 омикрон-линии.

По его словам, отличие этих вариантов заключается в способности более успешно обходить иммунитет. Также не исключены мутации других штаммов коронавируса - например, дельты, допустил эксперт. Об этом пишет Lenta.ru.

- Волна заболеваемости, которая сейчас наблюдается, конечно, более мощная, чем летняя, но не дотягивает до рекордов заболеваемости.... Появилось и появляется много новых вариантов внутри омикрон-линии, они отличаются большей заразностью и адаптацией к иммунитету, - рассказал Крючков.

При этом он акцентировал внимание на том, что кардинальных изменений в плане патогенности на данный момент нет.

- Пока мы видим мутации внутри омикрон-линии с плавным увеличением заразности. В частности, есть новые генерации в вариантах ВА.4 и ВА.5, - рассказал врач.

Также иммунолог добавил, что в целом ситуация с коронавирусом "более или менее стабильная, но не факт, что так будет всегда".

Накануне телеканал "360" сообщал, что группа немецких ученых из трех человек заявила, что доказала лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Специалисты отметили, что SARS-CoV-2 на 99,9% искусственная копия естественного вируса.