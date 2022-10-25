Каждый пятый школьник в России имеет лишний вес Фото: Евгения ГУСЕВА

В Роспотребнадзоре поделились статистикой: в России каждый пятый учащийся средних общеобразовательных учреждений имеет лишний вес. Избыточная масса тела зафиксирована у 18,2% школьников, а ожирение – у 8,9%. Такова статистика ведомства за 2021 год.

Причем количество детей с лишний весом от года к году только растет. В 2019 году оба показателя были ниже: 17% и 7,8% соответственно. Среди мальчиков проблема распространена сильнее, чем среди девочек.

Чаще всего дети с лишним весом встречаются в Красноярском крае - 21,9%, а наиболее редко – в Саратовской области 12,7%.

А вот школьников с недостаточной массой тела - 4,8%. Девочки больше склонны к дефициту веса, нежели мальчики: 5,3% и 4,3% соответственно.

Анализ питания показывает, что дети не употребляют в нужном количестве молок, кисломолочные продукты, мясо, овощи и фрукты, но при этом едят много сладостей. Проблему также усугубляет чрезмерное потребление хлебобулочных изделий.

- Половина порции должна содержать медленные углеводы. Это овощи, зерновые продукты, каша, но не быстрого приготовления, а которая варится, - рассказывает «Абзацу» профессор кафедры педиатрии МОНИКИ Елена Мескина.

На белки должно приходиться четверть рациона, а два раза в неделю стоит готовить школьнику рыбу, в остальные дни – мясо, но не красное, в противном случае можно столкнуться с проблемами пищеварения.