Врач рассказал, что делать при скачке давления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что следует делать, если у человека внезапно подскочило давление.

По словам эксперта, первое, что нужно предпринять, - это успокоится и прилечь, заняв комфортное положение.

- Также важно позаботиться о притоке свежего воздуха. После того как давление будет измерено и подтвержден его скачок, нужно принять лекарственные препараты, - объяснил Тяжельников в беседе с изданием Lenta.ru.

Кроме того, при зафиксированном резком нарушении артериального давления и появлении дополнительно новых симптомов, угрожающих состоянию человека, таких как внезапная и тяжелая отдышка, обильная потливость, озноб, необходимо обратиться в службу скорой помощи, посоветовал врач.

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