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Экономика25 октября 2022 17:03

Владелец Zara решил продать российское подразделение компании

Компания останется на рынке РФ, но под другим названием
Александр КИСЛОВ
Владелец Zara согласовал продажу российского подразделения

Владелец Zara согласовал продажу российского подразделения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанская группа Inditex, владеющая брендом модной одежды Zara, согласовала продажу своего российского подразделения компании Daher Group. На данный момент соглашение о продаже работающей в РФ части Inditex уже подписано.

Соответствующая информация содержится в официальном пресс-релизе группы компаний Inditex, размещенном на ее сайте.

"Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher", - отмечается в данном заявлении.

Фактически заключение данной сделки автоматически означает полное прекращение деятельности Inditex в России.

Между тем, бренд Zara еще может остаться в РФ, однако его магазины и бутики в стране будет носить другое название. По информации источников "Известия", торговые точки вскоре станут называться "Новая мода" (New Fashion), однако официально эти сведения пока не подтверждены.