Владелец Zara решил продать российское подразделение компании

Владелец Zara согласовал продажу российского подразделения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанская группа Inditex, владеющая брендом модной одежды Zara, согласовала продажу своего российского подразделения компании Daher Group. На данный момент соглашение о продаже работающей в РФ части Inditex уже подписано.

Соответствующая информация содержится в официальном пресс-релизе группы компаний Inditex, размещенном на ее сайте.

"Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher", - отмечается в данном заявлении.

Фактически заключение данной сделки автоматически означает полное прекращение деятельности Inditex в России.

Между тем, бренд Zara еще может остаться в РФ, однако его магазины и бутики в стране будет носить другое название. По информации источников "Известия", торговые точки вскоре станут называться "Новая мода" (New Fashion), однако официально эти сведения пока не подтверждены.