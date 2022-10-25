Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 17:04

Вирусолог Бутенко заверил, что до Нового года вспышек роста коронавируса не ожидается

Уровень заболеваемости сейчас под контролем
Елена АКИМОВА
Вирусолог Бутенко заверил, что до Нового года вспышек роста коронавируса не ожидается

Вирусолог Бутенко заверил, что до Нового года вспышек роста коронавируса не ожидается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусной инфекций в России в настоящее время остается благоприятной. Такое заключение сделал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

Ученый заверил, что до Нового года не стоит ждать всплеска новых случаев заболеваемости. Причина в том, что на появление новых штаммов уходит более двух месяцев, так что пока врачи сталкиваются с известными образцами вируса.

С начала пандемии произошло три замены доминирующих вариантов коронавируса: китайский, «дельта-штамм» и «омикрон». В итоге люди уже приобрели к ним иммунитет почти во всех странах мира и сейчас наблюдается положительная картина. Но говорить о перспективах развития болезни нельзя, так как вирус часто ведет себя непредсказуемо.

- Учитывая повышенную способность к мутации и возникновению новых вариантов, остановить вирус практически невозможно, - говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Если новая мутация будет как «омикрон», это почти не страшно. А вот более заразные штаммы могут вернуть нас в начало пандемии с массовыми госпитализациями.

-Но думаю, что к Новому году всплесков заболеваемости ждать не стоит, - заключил Александр Бутенко.