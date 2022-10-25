Вирусолог Бутенко заверил, что до Нового года вспышек роста коронавируса не ожидается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусной инфекций в России в настоящее время остается благоприятной. Такое заключение сделал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

Ученый заверил, что до Нового года не стоит ждать всплеска новых случаев заболеваемости. Причина в том, что на появление новых штаммов уходит более двух месяцев, так что пока врачи сталкиваются с известными образцами вируса.

С начала пандемии произошло три замены доминирующих вариантов коронавируса: китайский, «дельта-штамм» и «омикрон». В итоге люди уже приобрели к ним иммунитет почти во всех странах мира и сейчас наблюдается положительная картина. Но говорить о перспективах развития болезни нельзя, так как вирус часто ведет себя непредсказуемо.

- Учитывая повышенную способность к мутации и возникновению новых вариантов, остановить вирус практически невозможно, - говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Если новая мутация будет как «омикрон», это почти не страшно. А вот более заразные штаммы могут вернуть нас в начало пандемии с массовыми госпитализациями.

-Но думаю, что к Новому году всплесков заболеваемости ждать не стоит, - заключил Александр Бутенко.