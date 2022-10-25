Тульская область готова принять жителей из приграничных регионов России

Губернатор Алексей Дюмин подписал указ о готовности Тульской области принять и разместить жителей приграничных регионов России. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульская область выразила готовность принять и разместить жителей регионов России, в которых объявлен средний уровень реагирования. Указ об этом 25 октября подписал губернатор области Алексей Дюмин. Сейчас регион готов поселить у себя до 300 человек.

«По поручению Алексея Дюмина в регионе созданы все необходимые условия для размещения и проживания граждан. В настоящее время мы готовы принять порядка 300 жителей регионов», - сообщила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Алексей Дюмин также провел 25 октября заседание оперативного штаба Тульской области, который был создан по поручению президента России Владимира Путина. Губернатор отметил, что главная задача штаба – обеспечить безопасность ключевых предприятий региона.

«Главное на сегодня – обеспечение безопасности важнейших объектов инфраструктуры и промышленности. Я ставил задачу провести проверки на критически важных и потенциально опасных объектах, особое внимание уделив тем недостаткам, которые были выявлены ранее», – рассказал Алексей Дюмин.

По словам губернатора, первоочередное внимание уделяется повышению защиты объектов транспорта и энергетики. Глава региона подчеркнул, что в сегодняшних условиях важно принимать все возможные меры для того, чтобы экономика региона работала стабильно.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 19 октября во время заседания Совета безопасности поручил создать в регионах штабы территориальной обороны, а глав субъектов РФ наделить дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Глава государства объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Владимир Путин также установил средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах России: на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя.

В других регионах Центрального и Южного федеральных округов президент ввел уровень повышенной готовности, а в остальных субъектах РФ - базовый. Руководители этих регионов могут принимать решения о проведении мероприятий по территориальной и гражданской обороне, а также по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Главы регионов Центрального и Южного федеральных округов также смогут устанавливать особый режим работы объектов, обеспечивающих работу транспорта, связи, энергетики и представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

Кроме того, президент поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Владимир Путин подчеркнул, что сегодня необходимо проявить собранность на всех уровнях власти, особенно в регионах.