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В мире25 октября 2022 19:00

Журналист-иноагент Зыгарь оформил брак с мужчиной в Португалии

Пара сообщила об этом в социальных сетях
Мария ПАВЛОВА
Журналист-иноагент Зыгарь* заключил брак с мужчиной.

Журналист-иноагент Зыгарь* заключил брак с мужчиной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский журналист Михаил Зыгарь* вступил в брак с мужчиной. Об этом он сообщил в социальных сетях. Пара официально оформила свои отношения в Португалии, где законодательство разрешает заключение однополых браков.

«Мы поженились (наверное, правильно говорить «вышли замуж»). Любовь, свобода, правда, счастье. Пора начинать освобождение с самих себя», — написал Зыгарь в социальной сети.

Его избранник – бывший журналист Жан-Мишель Щербак, ранее участвовавший в шоу «Замуж за Бузову».

Напомним, признанный в России иноагентом Михаил Зыгарь* уехал из страны. Кто из звезд еще покинул Россию и куда отправились селебрити, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Ксения Собчак распространила в своем телеграм-канале неподтвержденную информацию о том, что якобы в Московском доме книги сотрудникам запретили ставить на видное место произведения авторов, покинувших РФ и не поддержавших спецоперацию на Украине (в их числе называется и Михаил Зыгарь*).

Признан иноагентом в Российской Федерации